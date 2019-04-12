ИА «Ореанда-Новости» Китайские специалисты по генетике внедрили в эмбрионы макак-резусов ген человека, и это привело к рождению особей с повышенной скоростью реакции и более развитой способностью к кратковременному запоминанию, необходимой для осуществления работы. Помимо этого генно-модифицированные обезьяны стали медленнее расти, что также свойственно человеку.

Данные эксперименты вызвали неоднозначную реакцию в среде учёных из других стран. Некоторые отнеслись к опытам по «очеловечиванию» приматов отрицательно.

Католическая церковь осудила начинание. Кардинал Элио Сгречча, эксперт Ватикана в вопросах биоэтики, заявил, что подобная деятельность представляет собой «посягательство на будущее всего человечества».