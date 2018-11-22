ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Сколковского института науки и технологий, Массачусетского технологического института, Гарвардского и Ратгерского университетов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редактирования геномов (CRISPR).

Генные инженеры из США и России приступают к совместному развитию уникальной технологии, которая позволяет редактировать геномы и значительно расширит возможности терапии целого ряда заболеваний - CRISPR. Об этом сообщила 22 ноября пресс-служба Сколтеха (Сколковского института науки и технологий).

В частности, в число разработок вошли совместные изобретения американских учёных. Ещё в начале 2015 года научному сообществу стало известно, что группа исследователей из университетов-партнёров - МТИ и Гарварда - не только смогла открыть CRISPR-системы (Cas12b, Cas13), но и сумела описать свойства этих систем.

Технология CRISPR - один из современных аспектов генной инженерии. Применение этого метода позволит врачам редактировать геномы, чтобы лечить различные наследственные заболевания ещё на этапе развития зародыша в утробе матери.

Учёные-партнёры в рамках подписанного соглашения собираются предоставить мировому биотехнологическому и научному сообществам множество новых шансов для коммерческого использования интеллектуальной собственности, то есть результатов исследований, которые будут достигнуты при совместной деятельности в области изучения CRISPR.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха и академик РАН, комментирует, что российский институт совместно с американскими исследователями работает над коммерчески жизнеспособной технологией, и она принесёт пользу человечеству.

Дэвид Кимболл, старший вице-президент Ратгерского университета США по научным исследованиям, подтверждает, что уникальная технология CRISPR «кардинально изменила представления о болезнях и о способах их лечения». Таким образом, учёные будут решать задачи, касающиеся терапии различных болезней, и смогут значительно улучшить здоровье людей.

Научно-образовательное учреждение Сколтех было создано именно при сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом ещё в 2011 году. Его основная миссия - подготовка кадров в области наук о жизни, а также в сфере передовых технологий.