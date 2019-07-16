ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук изучили процесс образования «подземного океана» в недрах Земли. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.

В глубинных слоях содержится примерно такое же количество воды, как и в Мировом океане. По мнению учёных, это обусловлено тем, что более 3 млн. лет туда попадает кора насыщенная влагой со дна морей.

По словам одного из авторов работы Александра Соболева, начало образования «подземного океана» началось намного раньше, чем предполагалось. Он отметил, что геохимические результаты показали, что процесс погружения мог начаться в течение первого миллиарда лет существования планеты.

Для исследования были взяты образцы вулканических пород. Они состоят из окаменевшей магмы мантии Земли. Как правило, берется базальтовый тип пород. Но благодаря коматиитовному типу можно установить эволюцию внутренних слоев Земли.