ИА «Ореанда-Новости» Элементы пластика обнаружили в штате Колорадо, взяв пробы дождевой воды. Анализу подверглись, в том числе, осадки, собранные в Скалистых горах – на высоте около трёх тысяч метров.



Американские геологи обнаружили искусственные элементы в 90% проанализированных образцов. Специалисты утверждают, что пластик можно встретить даже в отдалённых уголках Земли, где человек появляется крайне редко.

По словам учёных, следы пластика берутся из элементов синтетической одежды: их разносит ветер и распространяют с помощью осадков, в результате чего пластик постепенно становится "частью" окружающей среды.



