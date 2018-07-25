Компания SpaceX организовывает ежегодные соревнования Hyperloop Pod Competition вблизи города Хоторн в штате Калифорния, США. Состязания проводятся в закрытом трубопроводе. В 2017 году SpaceX предоставляла в пользование участников собственное сооружение, которое использовалось для разгона капсул в трубе. В этом году правила состязаний были кардинально изменены, и инженеры разрабатывали транспортные средства, которые разгонялись и тормозили самостоятельно.

Команда из Германии WARR Hyperloop, которая представляла Мюнхенский технический университет, разогнала капсулу для вакуумного поезда до 284 миль в час, примерно до 457 км/ч. Притом, что длина тестового полигона была сравнительно небольшой для развития таких высоких скоростей. Она составляла всего 1,2 км. За такие высокие показатели этой группе и был отдан главный приз соревнования.

По сообщению немецких разработчиков, капсула изготовлена из легкого и очень прочного углеволокна, при этом ее вес достигает всего 70 килограммов. Транспортный модуль оснащен электродвигателем с заявленной мощность в 50 кВт и пневматической тормозной системой, с помощью которой аппарат способен затормозить в гипертрубе всего за пять секунд.

Второе место на соревнованиях взяли представители Делфтского технического университета из Голландии, которые смогли разогнать капсулу до 88 миль/ч, что составляет около 142 км/ч. Правда выступление представителей Нидерландов можно считать неудачным, так как модуль заглох на половине пути в гипертрубе. Третье место заняла команда EPF Loop из Швейцарии. Они разогнали свой аппарат только до 55 миль/ч, около 88 км/ч.

Напомним, что Hyperloop является идеей, разработанной Илоном Маском, который основал компании SpaceX и Tesla. Её доработкой, а также проектированием аппаратов, которые перемещаются по трубам с сильно разреженным воздухом, занимаются сторонние организации. По задумке Маска, Hyperloop должна представлять целую транспортную систему перемещающихся алюминиевых капсул с турбинами на носу. Они призваны приподнимать аппарат над трубой по аналогии с воздушной подушкой.

Как сообщается, после проведения соревнований и получения новых результатов исследований в данной сфере, поезда, основанные на применении технологии Hyperloop, смогут активно участвовать в ежедневных перевозках и логистике.