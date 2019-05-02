ИА «Ореанда-Новости» Земле может грозить опасность, так как угроза астероидной атаки стала всё более актуальной в последние годы. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

При этом проблема будет напоминать о себе всё чаще в ближайшее время. Глава организации подчеркнул, что некоторые метеориты способны стереть с лица Земли целый штат США, а также несут реальную угрозу для всей планеты.

Он отметил, что пока подобные заявления всерьёз не воспринимаются. Брайденстайн напомнил, что власти США дали указание NASA находить и отслеживать 90% астероидов, более 140 метров в диаметре. На данный момент в космосе таких объектов около 25 тысяч, однако, каталогизирована только треть из подобных небесных тел.