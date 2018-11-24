По словам Рогозина у «Роскосмоса» сейчас стоит задача полететь на Луну и проверить присутствие там американцев. Он отметил, что в настоящее время ни у одной страны в мире не получится осуществить лунную программу в одиночку. Глава «Роскосмоса» заметил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки в этой области, сообщает ТАСС.

Рогозин также рассказал, что сейчас все эксперименты в этой области разрабатываются так, как будто астронавты попали в сложную ситуацию. «Подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях, то есть таких, когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле», - пояснил руководитель «Роскосмоса». Он отметил, что все сложности в корпорации пытаются смоделировать на 3D-принтерах.

Кроме того, он сообщил, что освоение Луны приводит к новым рискам, ведь сегодня в «Роскосмосе» создают такую систему, чтобы не просто облететь вокруг Луны, а выйти на её орбиту и работать на её поверхности.

Ранее стало известно, что в госкорпорации «Роскосмос» будет новая программа по освоению Луны. В частности, будет расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020-х. Кроме того, в планах «Роскосмоса» создать новый корабль и решить проблему радиационной безопасности. При этом в планах космической корпорации высадить первых астронавтов на Луну уже в 2030 году. Во всяком случае именно о таких сроках говорит генеральный конструктор пилотируемых комплексов Евгений Микрин.

Напомним, первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.