ИА «Ореанда-Новости». Комиссия исключила версию о производственном браке на космическом корабле «Союз». Дыра в «Союз МС-09» возникла не из-за производственного брака, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Исполнительный директор организации сообщил о преднамеренном повреждении обшивки.



В пристыкованном к МКС корабле «Союз» появилось отверстие. Эксперты подтвердили, что брак тут ни при чём, её сделали преднамеренно. Эта версия сейчас основная в расследовании. Назначена вторая комиссия, которая выяснит, где именно было сделано отверстие. Эксперты уже приступили к работе.

"Работает комиссия [Роскосмоса]. Одна комиссия (РКК "Энергии") уже закончила свою деятельность, она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия", – сообщил Рогозин.

Дмитрий Рогозин пояснил, что по договоренности с НАСА не может комментировать ход расследования до того, как оно будет закончено. Однако заместитель Рогозина Сергей Крикалёв заявил, что с 50-процентной вероятностью отверстие появилось уже в космосе. Крикалёв также отметил, что экипаж станции болезненно реагирует на публикации в СМИ о версиях появления отверстия.

Напомним, в конце августа стало известно об утечке воздуха на станции. Она произошла из-за отверстия в корабле, его нашли в бытовом отсеке «Союза», а не в спускаемом аппарате. Это не угрожало возвращению корабля на Землю. Но герметичность всё же была нарушена, поэтому члены экипажа залатали отверстие специальным герметиком. Позже сообщили о том, что отверстие, вероятно, сделали с помощью сверла. Началось выяснение случившегося. После инцидента начали проверять на брак все космические корабли "Союз" и "Прогресс".

15 ноября российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты "Союза МС-09" и обследуют отверстие в обшивке бытового отсека корабля снаружи, в открытом космосе.

"Тогда, я думаю, шансы установить точные причины будут намного больше", – добавил глава Роскосмоса, подчеркнув, что необходимо набраться терпения и провести расследование тщательно, чтобы исключить подобные случаи в будущем.