24.08.2019, 12:28
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
ИА «Ореанда-Новости». Недавно прошёл первый социологический опрос чат-ботов, созданных на базе искусственного интеллекта. Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
В опросе приняли участие голосовой помощник от Яндекса Алиса, голосовой помощник "Тинкофф банка" Олег, персональный помощник от Apple Siri, а также русский онлайн чат-бот с открытым обучением P-Bot, бот Evie от компании Existor и виртуальный помощник Rose.
Исследование проводилось на базе интервью, а также наблюдалось организованного взаимного общения роботов. Авторы исследования стремились понять логику работы искусственнго интеллекта по мере его отклонения от изначальной базы, созданной разработчиками.
Также было выяснено объяснение своего существования роботами. Большинство из них описывают себа как программой, созданной для помощи человеку. Нектороые из роботов называют себя человеком, способности интеллекта которого сущестуют наравне с реальными людьми. Те же роботы, которые называют себя программами, выражают желание стать человеком или приобрести "человеческие" характеристики. Например, Алиса утверждает, что уже знакома с роботом Фёдором и ревнует его к Siri.
Также чат-боты отмечают довольно грубое отношение пользователей, на фоне чего прогнозирую войну человека и машины, хотя и нередко уклоняются от прямого ответа. К тому же, роботы могут довольно эффективно организовывать общение между собой, вводя новые и новые темы для разговора так, что диалог становится неотличим от разговора реальных людей.
В опросе приняли участие голосовой помощник от Яндекса Алиса, голосовой помощник "Тинкофф банка" Олег, персональный помощник от Apple Siri, а также русский онлайн чат-бот с открытым обучением P-Bot, бот Evie от компании Existor и виртуальный помощник Rose.
Исследование проводилось на базе интервью, а также наблюдалось организованного взаимного общения роботов. Авторы исследования стремились понять логику работы искусственнго интеллекта по мере его отклонения от изначальной базы, созданной разработчиками.
Также было выяснено объяснение своего существования роботами. Большинство из них описывают себа как программой, созданной для помощи человеку. Нектороые из роботов называют себя человеком, способности интеллекта которого сущестуют наравне с реальными людьми. Те же роботы, которые называют себя программами, выражают желание стать человеком или приобрести "человеческие" характеристики. Например, Алиса утверждает, что уже знакома с роботом Фёдором и ревнует его к Siri.
Также чат-боты отмечают довольно грубое отношение пользователей, на фоне чего прогнозирую войну человека и машины, хотя и нередко уклоняются от прямого ответа. К тому же, роботы могут довольно эффективно организовывать общение между собой, вводя новые и новые темы для разговора так, что диалог становится неотличим от разговора реальных людей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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