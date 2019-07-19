ИА «Ореанда-Новости». Государственная комиссия утвердила список косманавтов, которые отпавятся на платформу МКС. Старт полёта назначен на 20 июля. Экспедиция будет производиться на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13". О новом составе для длительной экспедиции сообщил в пятницу журналистам представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Запуск ракеты назначен на 19:28 мск со стартовой площадки. Полёт до Международной космической станции будет осуществлен по шестичасовой схеме.

В ходе экспедиции будет задействовано 50 проектов научно-прикладных исследований. Пять будут производиться автономно. Среди задач экипажа числится работа транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14". Последний будет запущен в управлении без участия членов экипажа. Кораблем будет управлять антропоморфный робот "Федор".