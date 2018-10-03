ИА «Ореанда-Новости». Новые флагманы iPhone, которые так ждали фанаты бренда, виснут на зарядке и делают неестественные селфи. А ещё у некоторых зелёная полоса через весь экран и другие проблемы. Какие браки нашли пользователи за пару дней пользования?



В сети покупатели новых смартфонов iPhone жалуются на недоработки и браки. В этом году пользователей расстроили проблемы с яркостью экрана и некачественная зарядка. Кроме того, не по душе пользователям пришлись недоработки фронтальной камеры, которая делает идеальные селфи – «сглаживает» фото.

Так, у дисплеев iPhone XS и XS Max обнаружилась зелёная полоса по всей длине экрана. Не у всех, но жалоб поступило много. Другие столкнулись со странным отображением чёрного цвета при минимальной яркости: некорректное отображение чёрного появляется только при минимальной яркости дисплея, когда функция автояркости на смартфоне отключена.

Есть минус и по контрастности. Если сравнить iPhone XS с предыдущим iPhone X, разница в контрастности особенно заметна. А вместо черного цвета модель XS показывает серый цвет с отливом в фиолетовый. Если установить уровень яркости выше, то эффект пропадает.

Эксперты полагают, что проблема носит исключительно аппаратный характер и никак не связана с программной ошибкой. Представители Apple этот брак не комментировали.





Поэтому покупателям советуют при покупке сразу распечатывать телефон и проверять. Если браки есть, продавец обязан забрать смартфон и вернуть средства.

«Это уже не первый раз, когда компания выпускает на рынок аппараты и несколько месяцев «допиливает» модели», — отметил владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова цитирует ресурс «360».

Пользователи соглашаются, что новый iPhone заметно хуже стал держать заряд. На форумах люди пишут, что при подключении к электросети смартфон не заряжается, если находится в спящем режиме. Кто-то сообщает, что при выключенном дисплее телефон просто отказывается принимать заряд, или даже зависает. Это касается как проводной, так и беспроводной подзарядки.

Проблемы есть и со скоростью интернета. Владельцы новых смартфонов жалуются, что она рекордно низкая как по Wi-Fi, так и через LTE. В основном этой проблемой страдают американские пользователи.

Фронтальная камера автоматически улучшает селфи, функцию нельзя отключить. Камера сглаживает неровности кожи лица, делая кадр менее естественным.