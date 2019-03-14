ИА «Ореанда-Новости» Роботы не смогут заменить человека полностью, работу из-за автоматизированных машин люди также не потеряют, так как роботы будут выполнять механические задачи, а человек – интересные, такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф во время своего выступления на мастер-классе в финале конкурса управленцев «Лидеры России»

Он заявил, что не видит в этом проблемы и не считает, что роботы в ближайшем будущем отберут у человека всю работу, не дойдёт до такого, что «250 миллионов водителей выйдут на улицу». Греф пояснил, что уже канули в небытие множество специальностей, но на смену им пришли другие, и в современном темпе жизни каждый человек должен быть готов обучаться чему-то новому.

Человек, по мнению Грефа, должен понимать, что, скорее всего, в течение жизни ему придётся сменить несколько специальностей. «Трагедии» в этом глава «Сбербанка» не наблюдает, он добавил, что занятость человека будет более «рациональной».

Греф подчеркнул, что простые операции роботы смогут выполнять, а вот более сложные уже не стоит поручать машине. Он отметил, что на сегодняшний день не видит предпосылок к тому, чтобы робот полностью заменил человека. Для людей всё равно останется огромное поле для деятельности. Человеку понадобится навык постоянного обучения новым технологиям и профессиям, потому что прогресс стремительно развивается.

Глава Сбербанка выразил надежду, что в мире произойдут изменения к лучшему. Он также предположил, что «грязную» работу человек поручит роботам, а себе оставит более интересные занятия.

В ноябре 2018 Греф сообщал, в результате внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке, большая часть сотрудников, которые занимались простыми операциями, ушли, и банк сократил около 70% менеджеров среднего звена, но большая часть из них обучилась новым навыкам и продолжила работать в банке на других специальностях.