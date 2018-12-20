ИА «Ореанда-Новости» Международная компания Positive Technologies, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, провела исследование на степень уязвимости мобильных сетей для хакеров. По данным компании примерно 78% мобильных сетей во всём мире уязвимы для хакеров, а перехват SMS-сообщений возможен в 9 из 10 случаев.

Эксперты обращают всеобщее внимание на беззащитность мобильных операторов в попытках уберечь своих абонентов от киберхулиганства. По-прежнему существуют особенности сетей, которые не могут полностью обеспечить защиту абонентов и операторов от хакеров.

"На сегодняшний день остаётся существенным риск проведения мошеннических операций: уязвимы 78% сетей. А перехват SMS возможен в 9 из 10 случаев", - указывают аналитики.

Компания также сообщает, что злоумышленники могут купить в Интернете подписку на получение и подделку чужих SMS-сообщений в реальном времени за 20 долларов в месяц. Кроме того, хакеры являются сбытчиками данных банковских карт. Таким образом, пароли от банковских карт, а также учётных записей занимают около 80% всей информации, продаваемой в "дарквебе". Эксперты выяснили, что средняя стоимость данных одной карты с балансом от нескольких сотен долларов составляет всего 9 долларов. Между тем, текст SMS-сообщения с одноразовым кодом для проведения платежа возможно получить за 250 долларов.

Атаки хакеров через мобильные устройства занимают пятую часть от всех нападений киберхулиганов, чаще всего это происходит через приложения. По оценке аналитиков, количество жертв кибератак не будет снижаться в ближайшие два-три года по причине низкой осведомленности пользователей в вопросах кибербезопасности.