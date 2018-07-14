ИА «Ореанда-Новости». Компании «Honda» и «Panasonic» будут проводить исследование на перспективу эксплуатации электронных батарей Honda Mobile Power Pack для транспорта.

Организации из Японии собираются оценить надёжность и необходимость эксплуатации электронного аккумулятора для автотранспорта Honda Mobile Power Pack. Предполагается, что эксперимент начнётся в конце текущего года. Исследовательский проект пройдёт в некоторых населённых пунктах Индонезии и будет тестироваться на мотоциклах, работающих на электронике.

Суть эксперимента заключается в том, что владельцы мототранспорта, работающего на электронных аккумуляторах, смогут не дожидаться, пока они зарядятся. Можно будет просто приехать на одну из организованных станций и сделать обмен разряженного аккумулятора на заряженный, чтобы продолжить поездку. В проведении эксперимента японским компаниям помогает соотечественник - Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий, то есть NEDO, так же из Японии.

Станции для обмена батарей будут расположены в Индонезии: в Западной Яве и Бали. Всего их планируется сделать приблизительно несколько десятков, и все станции будут одновременно заряжать некоторое количество аккумуляторов. Японскими компаниями также будет создана специальная система, которая позволит вести контроль над всем этим процессом, а в том числе над тем, чтобы на станции всегда были заряженные аккумуляторы, чтобы они были рабочими и соответствовали всем необходимым параметрам.

Выбор страны - Индонезия - обоснован тем, что именно в ней мотоциклы - очень популярный вид передвижения. Индонезия является третьей на планете страной по количеству мотоциклистов. Проблема загрязнения экологии продуктами переработки в ходе использования этого вида транспорта в стране очень актуальна. Правительство пытается ввести другие виды транспорта, в том числе и мотоциклы на электронных аккумуляторах. Но проблема остаётся в том, что аккумулятора не хватает на очень долгое время, что и отталкивает потенциальных пользователей, поскольку его нужно заряжать и всё это время ждать. Чтобы привлечь мотоциклистов к использованию именно альтернативного вида транспорта, создаются станции для обмена разряженных аккумуляторов на те, которые готовы к эксплуатации прямо сейчас.