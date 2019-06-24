ИА "Ореанда-Новости" Проблему излишнего веса люди пытаются решить самыми разнообразными, и даже порой экстремальными, методами. Одним из наиболее популярных путей снижения массы тела стало так называемое интервальное голодание. По словам эндокринологов, этот метод скорее может нанести вред организму человека, нежели привести к стройному, а главное, здоровому телу.

Основная суть метода интервального голодания заключается в том, что человек принимает пищу, ограничивая её потребление определённым промежутком времени, например, восемью часами. То есть, приверженцы этого метода потребляют завтрак, обед, ужин и другие перекусы, к примеру, с восьми утра до четырёх дня. В оставшееся время человек голодает и даже не пьёт воду.

По информации, предоставленной врачом в области эндокринологии Тамарой Гелашвили, следует, что этот метод содержит в себе много противопоказаний. Отказ от пищи, а тем более от жидкости, на большой временной промежуток, может повлечь за собой переработку клеток организма собственных составных частей. В медицине такой процесс именуется аутофагией. В результате человек, действительно, теряет массу собственного тела. Однако, эндокринолог предупреждает о том, что такого рода похудение нельзя практиковать без должного наблюдения со стороны специалистов. «Сухое» голодание может негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Кроме того, Тамара Гелашвили перечислила группы людей, которым метод интервального голодания не подходит в любых условиях. К таким людям относятся: беременные и кормящие женщины, дети, люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для таких людей этот метод похудения не принесёт ничего, кроме тяжёлых последствий для здоровья. В заключении, эндокринолог отметила, что любая диета должна быть согласована с врачом-специалистом.