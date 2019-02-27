ИА «Ореанда-Новости» Очищать воздух в помещении при помощи занавесок станет возможно уже в следующем году.

Компания IKEA представляет концепт занавески GUNRID, которая способна снизить уровень загрязнения воздуха. Технология, с помощью которой были созданы уникальные занавески, была разработана компанией совместно с университетами Европы и Азии.

Ткань, из которой будут созданы занавески, напоминает по принципу работы природный фотосинтез, то есть механизм будет активироваться светом, как наружным, так и внутренним. Ткань будут покрыта слоем фотокатализатора, способного разрушить загрязнения в воздухе при помощи магнитных частиц, в результате воздух, поступающий в комнату, будет чище. Остальные детали работы «умных» занавесок, как и их стоимость, производитель содержит в тайне.



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В мире идёт борьба с загрязнением окружающей среды, правительства многих стран снижают нормы выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве. Простой человек может приобрести специальную систему очистки , чтобы сделать воздух в помещении чище. IKEA же предлагает совершенно новый подход к этой проблеме.

Компания IKEA активно борется с загрязнением воздуха, при производстве своих изделий компания отказалась от вредных выбросов и веществ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2018 год 90% жителей планеты дышат грязным воздухом. Из-за находящихся в воздухе вредных веществ ежегодно умирает почти семь миллионов человек. Грязный воздух служит причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и даже может привести к раку лёгких.





В прошлом году учёные из Америки обнаружили, что загрязнённый мелкими частицами воздух сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 12 месяцев. В России же грязный воздух сокращает жизнь людей примерно на 9 месяцев.



