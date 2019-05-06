ИА «Ореанда-Новости». Уфологи поделились предположением о том, Илон Маск может иметь инопланетное происхождение. Тому подтверждением, по мнению конспирологов, послужил пожар в ходе испытательного взлёта шатла Crew Dragon. Причиной возгорания, якобы, стало использование в ходе испытаний топлива инопланетного происхождения.

Авария произошла в начале мая на испытательном полигоне SpaceX. Уфологии всех мастей озабочены поиском различных конспирологических версий. Сотрудники компании SpaceX проводили очередные испытания последней разработки двигателя, взрыв оборудования произошел на стартовом этапе. В компании выступили с заявлением, что в ходе испытаний произошла внештатная ситуация. Её причины в данный момент выясняются. В свою очередь конспирологи утверждают, что всему виной внеземное происхождение руководителя SpaceX Илона Маска и таинственная группа пришельцев, которая стоит за ним.

Уфологи уверены: взрыв спровоцировало топливо инопланетного происхождения. И это доказывает то, что Илон Маск вполне может быть инопланетянином. Маск и ранее проявлял недюжинные свойства своего ума, который явно превосходит, как считают уфологи, обычный человеческий разум.