ИА «Ореанда-Новости». Целое множество изобретательных компаний отказалось от разработки автономных боевых систем. Помимо этого, они также призвали отказаться от идеи и всех остальных.

Более ста шестидесяти организаций из почти сорока стран, более двух тысяч четырёхсот людей из почти ста государств расписались в том, что не собираются создавать автономные системы, способные лишить жизни человека. Это решение было выдвинуто на Международной конференции по искусственному интеллекту, который прошёл в столице Швеции. Обязательство, которое подписывали с целью отказаться от разработок, составил Future of Life Institute, а опубликовал его в прошедшую среду, восемнадцатого июля. Среди тех, кто подписал бумагу, было множество знаменитых в сфере научных разработок организаций и людей.



Так, обязательство приняли Илон Маск, Университетский лондонский колледж, DeepMind - компания, которая принадлежит Google, общество искусственного интеллекта из Швеции и многие другие.



Все эти люди так или иначе связаны с разработками по искусственному интеллекту и все они приняли документальное обещание не делать разработки по созданию автономных боевых систем, роботов, самолётов.

"Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что решение лишить человека жизни никогда не может принимать машина", - так написано в документе.



Как считают те, кто его подписал, подобные технологии плохо скажутся как на отдельных людях, так и на странах. Такие системы могут самостоятельно выбирать и поражать цель, вне зависимости от человеческого фактора. Более того, эксперты в области искусственного интеллекта также призывают все страны принять интернациональный закон, который будет категорически запрещать создавать подобные боевые системы или делать какие-либо разработки в таком ключе, поскольку решение о лишении живого существа самого ценного - жизни - не может принимать машина со встроенным искусственным интеллектом, не способная на эмоции и не обладающая человеческим фактором и чувствительностью, не способная делать поправки из-за психологических причин.

Ранее двадцать шесть других стран, не привязываясь к этому документы, также призвали все государства мира запретить создание таких систем.