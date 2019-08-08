ИА «Ореанда-Новости». Илон Маск показал новые снимки корабля Starship. Снимки появились в официальном Twitter-аккаунте изобретателя. 

Глава американской компании Starship Илон Маск показывает, что он занят не только автомобилями и электрокарами своей компании Tesla, но и участвует в разработке космических кораблей. Регулярно он публикует в своем Twitter-аккаунте информацию о планах и новых проектах Starship. Недавно он выложил снимки нового космического корабля. Пилотируемый корабль разрабатывается с целью использования для полётов на Марс. 

Однако главное отличие этого корабля в том, что на снимках от него исходит некое свечение. Пока Илон не давал никаких комментариев на этот счёт. 

Согласно заявленной информации, запуск корабля намечен на 2020 год.