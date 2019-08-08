08.08.2019, 20:37
Илон Маск представил новый сияющий космический корабль
ИА «Ореанда-Новости». Илон Маск показал новые снимки корабля Starship. Снимки появились в официальном Twitter-аккаунте изобретателя.
Глава американской компании Starship Илон Маск показывает, что он занят не только автомобилями и электрокарами своей компании Tesla, но и участвует в разработке космических кораблей. Регулярно он публикует в своем Twitter-аккаунте информацию о планах и новых проектах Starship. Недавно он выложил снимки нового космического корабля. Пилотируемый корабль разрабатывается с целью использования для полётов на Марс.
Однако главное отличие этого корабля в том, что на снимках от него исходит некое свечение. Пока Илон не давал никаких комментариев на этот счёт.
Согласно заявленной информации, запуск корабля намечен на 2020 год.
Глава американской компании Starship Илон Маск показывает, что он занят не только автомобилями и электрокарами своей компании Tesla, но и участвует в разработке космических кораблей. Регулярно он публикует в своем Twitter-аккаунте информацию о планах и новых проектах Starship. Недавно он выложил снимки нового космического корабля. Пилотируемый корабль разрабатывается с целью использования для полётов на Марс.
Однако главное отличие этого корабля в том, что на снимках от него исходит некое свечение. Пока Илон не давал никаких комментариев на этот счёт.
Согласно заявленной информации, запуск корабля намечен на 2020 год.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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