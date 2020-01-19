Сообщается, что строительство космического корабля Dragon Crew, над проектом которого трудится компания Маска, представляет собой часть масштабного плана колонизировать Марс. По словам ученого, он рассчитывает, что к середине 21 века на Марс будут отправлять по три корабля в день.Маск хочет усовершенствовать корабль, чтобы он был способен принимать на борт до 100 тонн груза и до 100 человек.