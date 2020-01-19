19.01.2020, 08:28
Илон Маск заявил, что к 2050 году отправит на Марс миллион человек
ИА «Ореанда-Новости». Илоном Маском, основавшим компанию из США SpaceX, было сказано о том, что он хочет отправить к 2050 году на Марс миллион человек. Высказывание Маска приводит издание Business Insider.
Сообщается, что строительство космического корабля Dragon Crew, над проектом которого трудится компания Маска, представляет собой часть масштабного плана колонизировать Марс. По словам ученого, он рассчитывает, что к середине 21 века на Марс будут отправлять по три корабля в день.
Маск хочет усовершенствовать корабль, чтобы он был способен принимать на борт до 100 тонн груза и до 100 человек.
Сообщается, что строительство космического корабля Dragon Crew, над проектом которого трудится компания Маска, представляет собой часть масштабного плана колонизировать Марс. По словам ученого, он рассчитывает, что к середине 21 века на Марс будут отправлять по три корабля в день.
Маск хочет усовершенствовать корабль, чтобы он был способен принимать на борт до 100 тонн груза и до 100 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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