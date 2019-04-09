09.04.2019, 18:26
Имя крупнейшей «безымянной» планете Солнечной системы выберут в интернете
ИА «Ореанда-Новости». Первооткрыватели плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы, решили, что имя для планеты выберут пользователи интернета, сообщают РИА Новости.
Планетолог из обсерватории Джемини в США Меган Шуомб рассказала, что после открытия планеты первооткрыватели могут выбрать имя в течение десяти лет. Учёные уже придумали три варианта, а теперь предложили публике выбрать наиболее подходящий.
Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году. Учёные предлагают три имени на выбор. Первое - Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями. Второе - древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты. И третье - скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества.
Планетолог из обсерватории Джемини в США Меган Шуомб рассказала, что после открытия планеты первооткрыватели могут выбрать имя в течение десяти лет. Учёные уже придумали три варианта, а теперь предложили публике выбрать наиболее подходящий.
Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году. Учёные предлагают три имени на выбор. Первое - Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями. Второе - древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты. И третье - скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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