Планетолог из обсерватории Джемини в США Меган Шуомб рассказала, что после открытия планеты первооткрыватели могут выбрать имя в течение десяти лет. Учёные уже придумали три варианта, а теперь предложили публике выбрать наиболее подходящий.Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году. Учёные предлагают три имени на выбор. Первое - Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями. Второе - древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты. И третье - скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества.