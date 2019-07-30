ИА «Ореанда-Новости». Индия и Япония собираются отправить совместную миссию по изучению Луны в 2023 году, пишет во вторник, 30 июля, газета The Yomiuri Shimbun. Как ожидается,. Учёные, таким образом, намерены при помощи беспилотного аппарата изучить области естественного спутника Земли в районе Южного полюса.

Луноход сможет передвигаться в радиусе 500 метров от точки приземления, передает ТАСС. Аппарат собираются оборудовать приборами для обнаружения воды, что и станет ключевой задачей совместного проекта. Отмечается, что на Южном полюсе есть кратеры, в которые не попадет солнечный свет. Таким образом, по мнению исследователей, там может быть лёд.

Напомним, 22 июля Индия произвела успешный запуск к Луне межпланетной автоматической станции «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.Ракета-носитель успешно вывела станцию на орбиту. Пуск состоялся со второй попытки — 15 июля Индийская организация космических исследований ISRO отложила запуск за 56 минут до запланированного времени по техническим причинам.

Станция «Чандраян-2» весом более 3,8 т состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода «Прагьян» весом 27 кг. К 6 сентября посадочный модуль и луноход должны сесть в районе ещё неисследованного Южного полюса Луны. Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной после России, США и Китая, которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну.

«Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала. Как выяснилось в марте 2017-го, станция вращается на высоте 200 км от поверхности Луны, хотя индийские специалисты предполагали, что аппарат упал на поверхность спутника Земли.