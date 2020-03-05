ИА «Ореанда-Новости». Индийская национальная экспедиция на Луну «Чандраян-3» будет запущена в 2021 году. По сообщению госминистра Джитендра Сингх, курирующего атомную и космическую отрасли в стране, организация космических исследований уже начали подготовку к проведению операции. Планируется завершить процесс подготовки и отправить индийских космонавтов на Луну в следующем году.

Третья в истории Индии экспедиция на Луну запланирована на первую половину 2021 года. Как отметили специалисты, они учтут все прошлые недочёты и постараются сделать так, чтобы этот полёт прошёл с максимальной пользой для страны.

Ранее сообщалось, что запуск «Чандраян-3» будет проведён в 2020 году. Однако, сроки перенесли из-за нехватки времени на подготовку.