ИА «Ореанда-Новости». Индия отложила отправку к Луне экспедиции "Чандраян-2", которая была запланирована на апрель. Об этом сообщил глава индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван.

Предполагается, что автоматическая экспедиция отправится на Луну с небольшим луноходом на борту. В этот раз отправка отложена до мая, причин переноса сроков Сиван не уточнил.

Изначально данная экспедиция должна была отправиться на Луну в апреле 2018 года, но миссию перенесли на октябрь, потом на январь 2019 года, а далее – на апрель. При этом официальные причины переносов ни разу не озвучивались.

Первая миссия "Чандраян-1" состоялась в 2008 году. Тогда аппарат проработал на орбите Луны более 300 дней и отправил на её поверхность зонд. Вторая миссия должна продолжить изучать состав лунной поверхности - минералы Луны и элементарные частицы.