ИА «Ореанда-Новости». Врач-инфекционист рассказала, для кого вреден чеснок. Специалист Елена Цыганова рассказала в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что существуют болезни, при которых чеснок способен нанести реальный вред организму.

Цыганова призвала не налегать на чеснок в попытках укрепить иммунитет. По её словам, эффективность чеснока в борьбе с респираторными вирусными инфекциями ещё не доказана. Кроме того, он может навредить тем людям, которых желчнокаменная болезнь, проблемы с почками или желудочно-кишечным трактом.

Как отметила врач, банальный гастрит и язвенная болезнь являются противопоказаниями для употребления чеснока.

