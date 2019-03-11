ИА «Ореанда-Новости». Учёные, работающие в Институте метаболических исследований Общества Макса Планка (Кёльн), заявили, что инсулин предотвращает рак кишечника. Результаты их исследования опубликованы в издании Nature Metabolism.

Учёные заявили, что инсулин способен предотвратить развитие онкологических заболеваний - в частности, рака кишечника. Причиной колоректального рака (злокачественных новообразований в толстой кишке) чаще всего становится ожирение.

У людей с избыточным весом проникновение бактерий через эпителий кишечника вызывает воспалительные реакции, хотя в норме наружный слой слизистой исполняет роль барьера для патогенных клеток. Так как с избыточным весом невозможно справиться быстро, воспаление становится хроническим. В результате повреждений клеточных ДНК в тканях развивается злокачественная опухоль.

Авторы исследования заявляют, что предотвратить процесс образования злокачественной опухоли может пептидный гормон инсулин. Чтобы стать барьером для бактерий, клетки эпителия кишечника должны быть прочно соединены с помощью белка. Межклеточные белковые контакты образуются под воздействием соответствующих генов. Чтобы эти гены работали, необходимо воздействие инсулина. Инсулин одновременно заставляет клетки кишечного эпителия поглощать глюкозу и синтезировать белки, которые обеспечивают прочные связи между клетками.

Без инсулина жизнь невозможна, так как клетки не смогли бы поглощать сахар, нужный для производства энергии. Но и поддержание защиты кишечника необходимо для выживания, утверждают учёные, говоря о связи этих процессов.

Исследователи вспомнили о том, что при ожирении организм становится менее восприимчивым к инсулину, а это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения диабета и рака. Однако существует множество лекарственных препаратов, которые могут возвращать клеткам способность «чувствовать» инсулин. Чтобы снижение инсулиновой восприимчивости не угрожало кишечнику вторжением бактерий, нужно как можно раньше возвращать клеткам эпителия «чувствительность», уверены учёные.