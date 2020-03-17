17.03.2020, 12:55
«Инвитро» начнёт проводить тесты на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». В течение 30 дней компания «Инвитро» запустит тест, с помощью которого любой желающий сможет провериться на коронавирус.
Тест будет платным, однако цена пока неизвестна, она появится на сайте компании в ближайшее время. Жители всех регионов смогут получить доступ к проверке, как заявлено в «Инвитро», точных адресов офисов ещё нет. Результаты будут известны в течение 2-х и более дней со дня сдачи анализов.
Однако как заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова, проверяться нужно только тем, кто приехал из стран с очагами эпидемии. Поизводитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России.
Тест будет платным, однако цена пока неизвестна, она появится на сайте компании в ближайшее время. Жители всех регионов смогут получить доступ к проверке, как заявлено в «Инвитро», точных адресов офисов ещё нет. Результаты будут известны в течение 2-х и более дней со дня сдачи анализов.
Однако как заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова, проверяться нужно только тем, кто приехал из стран с очагами эпидемии. Поизводитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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