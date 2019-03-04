ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университета науки и технологии Китая и Медицинской школы Массачусетского университета поняли, как человеку «научиться» видеть в темноте. Об этом сообщает издание Science Magazine.

Биотехнологи из Китая и США после совместного исследования утверждают: чтобы видеть в темноте, достаточно инъекции наночастиц. Они успешно провели эксперименты на мышах, но считают, что новая технология, аналогичная действию приборов ночного видения, подходит для людей.

При воздействии света на глаз (и на сетчатку) фоторецепторные клетки поглощают фотоны, имеющие длины волн видимого света, посылая в мозг соответствующие сигналы. Но длина волн инфракрасного спектра слишком велика для человеческого глаза. Издание Science Magazine пишет, что некоторое время назад учёные открыли наночастицы, способные преобразовать инфракрасное излучение (ИК-излучение) в синий свет. Частица поглощает несколько ИК-фотонов для производства одного синего - из-за разницы энергий.

Глаза мышей чувствительны больше к зелёному спектру, нежели к синему. Поэтому на начальном этапе исследователи «перенастроили» наночастицы так, чтобы они производили зелёный свет. После покрытия наноструктур особым белком их ввели в сетчатку глаз мышей. Связавшись с мембранами фоторецепторов, наночастицы оставались в них 10 недель. Побочных эффектов применения инъекции не обнаружено.

Грызуны, получившие наночастицы, продемонстрировали активизацию работы зрительных нейронов и сужение зрачков в ответ на ИК-излучение. Чтобы понять, насколько чётко видят мыши, учёные поместили их в водный лабиринт, откуда не было выхода. В одной из зон лабиринта они расположили платформу, на которую мыши могли забраться. Её пометили ИК-изображением в виде треугольника. Другой участок был помечен изображением круга. Мыши быстро поняли, что треугольник означает безопасное убежище, и плыли именно туда, даже если исследователи меняли местоположение платформы или меток. Грызуны различали излучение ИК-спектра не только в темноте, но и при дневном свете.

У людей и мышей сходное строение глаз. В будущем исследователи планируют применить технологию по отношению к людям. Пока инфракрасное видение доступно только путём прямой инъекции в сетчатку, но, возможно, будут созданы специальные глазные капли.

Улучшенное ночное зрение для военных и спасателей скоро может стать реальностью. Кроме того, дальтоники с помощью новой технологии смогут различать цвета намного лучше.