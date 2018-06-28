ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пока специалисты компании Apple готовят к продаже новый iPhone, аналитики прогнозируют рост цен от 2 до 7 процентов на новые модели.

В 2018 году на рынок планирую выпустить новый iPhone X и его бюджетную версию. Компания Apple представит потребителям смартфон iPhone X с экраном диагональю 6,5 дюйма, но размеры телефона останутся такими же, как у iPhone 8Plus, диагональ экрана которого 5,5 дюйма. Однако корпус телефона «потолстеет» на 0,2 миллиметра. Это связано с модернизацией задней камеры устройства. Вторая модель будет практически неотличима от нынешнего iPhone X. Изменения внесут лишь в устройство камеры, в связи с этим её линза станет шире. У обеих моделей телефона будут OLED-дисплеи. Ранее эксперты сообщали, что на рынок будет выпущен третий смартфон с LCD-дисплеем и диагональю 6,1 дюйма. Все телефоны будут выполнены в безрамочном дизайне и обладать функцией Face ID, т.е. распознавания пользователя по лицу.

Аналитик Кэти Хаберти предполагает, что у компании Apple есть, как минимум, две стратегии ценовой политики на новые модели смартфонов. Первая станет, по её словам, «подарком» для покупателей, а вторая будет нацелена на получение максимальной прибыли от продажи телефона.

«Подарком» для покупателей станет стоимость нового iPhone X в 999 долларов. За iPhone X с диагональю дисплея в 5,5-дюймов потребители будут платить 899 долларов. А цена на модель iPhone X с ЖК-дисплеем станет варьироваться в пределах от 699 до 769 долларов. Согласно более пессимистичному прогнозу, цены на новые модели IPhone вырастут на 7 процентов. Телефоны будут стоить 1099, 899 и 799 долларов соответственно. Обе стратегии станут выгодными для Apple и приведут к росту средней цены на iPhone в 2018 году.

Кэти Хаберти является аналитиком Morgan Stanley и занимается ценообразованием на продукты компании Apple – в основе её прогноза лежат аналитические сведения о продажах недорогих моделей iPhone в нынешнем году, а также данные с мировых бирж о динамике стоимости акций корпорации.

Для поклонников продукции Apple на рынок в ближайшем будущем поступит бюджетная модель смартфона iPhone SE2. Устройство уже на стадии сборки. В ближайшие месяцы состоится его презентация. Телефон будет обладать стеклянным корпусом, иметь беспроводную зарядку и разъём под проводные наушники.

По итогам I квартала финансового года компания Apple на российском рынке занимает третье место. Однако она лидирует по выручке от продаж, которая достигла 92 миллиарда рублей. Это связано с высоким интересом покупателей к дорогим смартфонам.