ИА «Ореанда-Новости» . В Иране оба человека, заразившиеся новой смертельной формой пневмонии, скончались. Об этом сообщает издание «Irna», ссылаясь на информацию сотрудника иранского минздрава Али Резу Вахабзаде.

Пациенты, у которых незадолго до этого был обнаружен коронавирус, умерли в Куме. По словам заместителя министра здравоохранения Ирана, пациенты умерли от старости и иммунодефицита.

Напомним, что Иран подтвердил первые два случая заражения вирусом на территории государства 19 февраля.