19.02.2020, 21:12
Иран сообщил о смерти двух заболевших коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Иране оба человека, заразившиеся новой смертельной формой пневмонии, скончались. Об этом сообщает издание «Irna», ссылаясь на информацию сотрудника иранского минздрава Али Резу Вахабзаде.
Пациенты, у которых незадолго до этого был обнаружен коронавирус, умерли в Куме. По словам заместителя министра здравоохранения Ирана, пациенты умерли от старости и иммунодефицита.
Напомним, что Иран подтвердил первые два случая заражения вирусом на территории государства 19 февраля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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