ИА «Ореанда-Новости». Иранский спутник «Зафар» не смог выйти на орбиту.

Спутник «Зафар», который был успешно запущен в Иране, не смог выйти на орбиту. Новостное агентство Fars сообщило об этом, ссылаясь на министерство обороны страны.

Сообщается, что ракета-носитель «Симорг» успешно вывела «Зафар» в космос. Однако ему не удалось развить необходимую для выхода на орбиту скорость. Полученные в ходе этого запуска данные собираются использовать в будущем запуске.

В сообщении министерства обороны Ирана отметили, что в случае удачного запуска, орбита спутника будет находиться на высоте свыше 500 километров.