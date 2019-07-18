18.07.2019, 21:29
Искусственный интеллект будет следить за вулканами
ИА «Ореанда-Новости». В рамках исследования MOUNTS группа учёных из Европы обучили искусственный интеллект наблюдать за вулканами из космоса и по данным подземным датчикам. В настоящий момент система следит за 18 вулканами, в том числе за тремя на территории России.
Отслеживать активные вулканы очень сложно. Из 1500 активных вулканов каждый год извергаются более 80. К тому же, вулканы, считающиеся потухшими, вообще никак не отслеживаются, однако именно эти вулканы приходят в действие неожиданно.
Самому извержение часто предшествуют определённые изменения в почве, наблюдается повышение температуры и выбросы газов. Все это можно фиксировать со спутников и расположенных на ближайшей к вулкану территории датчиков. Так как объём данных слишком великий для человека, исследователи решили привлечь к этому нейросеть.
Многочисленные тесты, проведенные после обучения искусственного интеллекта, показали высокую точность и эффективность работы. В настоящее время система отслеживает 18 вулканов и готова в любое время предупредить население о приближающемся извержении.
Отслеживать активные вулканы очень сложно. Из 1500 активных вулканов каждый год извергаются более 80. К тому же, вулканы, считающиеся потухшими, вообще никак не отслеживаются, однако именно эти вулканы приходят в действие неожиданно.
Самому извержение часто предшествуют определённые изменения в почве, наблюдается повышение температуры и выбросы газов. Все это можно фиксировать со спутников и расположенных на ближайшей к вулкану территории датчиков. Так как объём данных слишком великий для человека, исследователи решили привлечь к этому нейросеть.
Многочисленные тесты, проведенные после обучения искусственного интеллекта, показали высокую точность и эффективность работы. В настоящее время система отслеживает 18 вулканов и готова в любое время предупредить население о приближающемся извержении.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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