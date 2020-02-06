ИА «Ореанда-Новости». Основатель финтех-стартапа HedgeChatter Джеймс Росс попытался проанализировать дальнейшую динамику распространения коронавируса с помощью искусственного интеллекта, пишет «МК».



В итоге искусственный интеллект представил, что коронавирусом заразятся 2,5 миллиарда человек за 45 дней, а смертельных случаев будет 52,9 миллионов.



При этом врачи заявили, что этот прогноз необъективен, так как при анализе использовались только официальные данные. Так, указывается, что у многих зараженных людей болезнь протекает почти бессимптомно, их не учитывает официальная статистика.



Соответственно, если брать полное число зараженных, то уровень смертности от вируса будет значительно ниже.