ИА «Ореанда-Новости». Совет Европы составил регламент, согласно которому в судебной системе будет применяться автоматизация и искусственный интеллект. Европейская комиссия по эффективности правосудия утверждает, что к автоматизации нужно относиться с осторожностью.

Искусственный интеллект (ИИ) всё больше проникает в повседневность: смартфоны, лаборатории, биржи. В системе правосудия также начали использовать специальные программы. Поэтому в Совете Европы принято решение заранее обозначить те рамки, в которых будет действовать «виртуальная помощь». Это этические принципы при работе с ИИ. Так, в качестве необходимых пунктов указано соблюдение прав и свобод, полное отсутствие дискриминации, безопасность и качество, ясность алгоритмов работы, а главное - пользовательский контроль. Всё это вошло в особый регламент - первый в Европе документ, который утверждает использование технологий в судебных процессах.

Совет Европы рекомендует применять ИИ в таких случаях, как сравнение законов разных стран, анализ судебных прецедентов, выдача бланков, автоматизация юридической консультации.

Европейская комиссия по эффективности правосудия выразила мнение, что качество и скорость работы судов действительно могут быть повышены, но в ходе рассмотрения дел использование машинного интеллекта должно быть ответственным. Эксперты обращают внимание, например, на то, что ИИ не может проанализировать склонность человека к преступлению, или найти оптимальную альтернативную меру для удовлетворения гражданского иска, или разрешить некоторые споры. Так, алгоритм программы COMPAS (США), по имеющимся сведениям, указывала на риск повторного совершения преступления, если речь шла об афроамериканце. Возможно, это отражало социально-политические тенденции в определённых сообществах, но программа также могла определить как рецидивиста человека, ни разу в жизни не сидевшего в тюрьме, но чётко ответившего на все вопросы анкеты.

ИИ - независимая система, которая беспристрастно анализирует «сухие факты», но в то же время она нередко принимает исходные данные в качестве аксиомы и может лишь умножить несовершенства судебной системы, считают некоторые эксперты. Между тем ИИ уже применяется во Франции, США, Великобритании. И если во Франции функционал «электронного помощника» сводится только к анализу различных сведений, то в Великобритании и США программы используются и при работе с уголовными делами.