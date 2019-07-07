07.07.2019, 22:12
Испанские учёные развеяли мифы о высокой температуре
ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Испании развеяли главные заблуждения, а также рассказали, что нужно делать при высокой температуре.
Высокая температура означает попытки организма противостоять инфекции или вирусу. Она не вредит ни одной системе организма, как не вредит и мозгу. Однако при очень высокой температуре у 4% людей могут начаться судороги.
Медики рассказали, что использование народной медицины, а также растирание спиртом, прием водных процедур и компрессоров крайне не рекомендуется. Учёные призывают больных пить больше воды, и при серьёзных заболеваниях обращаться к врачу.
Высокая температура означает попытки организма противостоять инфекции или вирусу. Она не вредит ни одной системе организма, как не вредит и мозгу. Однако при очень высокой температуре у 4% людей могут начаться судороги.
Медики рассказали, что использование народной медицины, а также растирание спиртом, прием водных процедур и компрессоров крайне не рекомендуется. Учёные призывают больных пить больше воды, и при серьёзных заболеваниях обращаться к врачу.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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