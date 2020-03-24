ИА «Ореанда-Новости». Кардиолог из Испании Пабло Канепа перечислил самые опасные для сердца продукты. Врач предложил в интервью газете La Vanguardia диету, которая поможет свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболевания.

Канепа объяснил, что большой вред работе сердца наносят выпечка и полуфабрикаты. Эти продукты способствуют набору веса, повышают уровень «плохого холестерина» и развивают диабет второго типа. Кроме того опасность представляют алкоголь, безалкогольные энергетические напитки и большое количество соли, которое содержится практически во всех продуктах.

Кардиолог посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами, орехами, рыбой и бобовыми. Также врач настоятельно рекомендовал отказаться от курения и заниматься спортом не менее 45 минут в день.