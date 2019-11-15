Сотрудники SpaceX и NASA ещё изучают данные о проведённом испытании. Первоначальный запуск системы стартовой эвакуации Crew Dragon прошёл успешно. Планируется начать подготовку корабля к показу возможностей в ходе полёта.В апреле 2019 года компания SpaceX уже проводила запуск корабля Crew Dragon, который закончился неудачно. В прошлый раз не сработал клапан гелиевой системы двигательной установки, в связи с чем произошёл взрыв. После