15.11.2019, 01:04
Испытание по эвакуации корабля Crew Dragon прошло успешно
ИА «Ореанда-Новости». В среду, 13 ноября, проходило испытание по эвакуации корабля Crew Dragon. Информация об этом была опубликована в четверг в официальном сообществе компании SpaceX в сети Twitter.
Сотрудники SpaceX и NASA ещё изучают данные о проведённом испытании. Первоначальный запуск системы стартовой эвакуации Crew Dragon прошёл успешно. Планируется начать подготовку корабля к показу возможностей в ходе полёта. Пробный запуск системы эвакуации пассажиров запланирован на декабрь 2019 года.
В апреле 2019 года компания SpaceX уже проводила запуск корабля Crew Dragon, который закончился неудачно. В прошлый раз не сработал клапан гелиевой системы двигательной установки, в связи с чем произошёл взрыв. После происшествия во время испытания, компания модернизировала двигательную систему корабля.
Сотрудники SpaceX и NASA ещё изучают данные о проведённом испытании. Первоначальный запуск системы стартовой эвакуации Crew Dragon прошёл успешно. Планируется начать подготовку корабля к показу возможностей в ходе полёта. Пробный запуск системы эвакуации пассажиров запланирован на декабрь 2019 года.
В апреле 2019 года компания SpaceX уже проводила запуск корабля Crew Dragon, который закончился неудачно. В прошлый раз не сработал клапан гелиевой системы двигательной установки, в связи с чем произошёл взрыв. После происшествия во время испытания, компания модернизировала двигательную систему корабля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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