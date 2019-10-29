ИА «Ореанда-Новости». Исследование показало, что женщинам труднее бросить курить, чем мужчинам.



Как выявили результаты исследования, женскому полу прощание с курением даётся намного тяжелее, чем мужскому. Выводы, сделанные во время изучения, содержатся в докладе. Он был озвучен на Канадском конгрессе, посвящённом сердечно-сосудистым заболеваниям.

Изучались 233 человека, посещавшие госпиталь Сейнт-Майкл. В результате нескольких лет исследования стало ясно, что женщины в два раза реже бросают курить. Такая большая разница по большей степени объясняется депрессией. У слабого пола случаи расстройств происходят намного чаще.

66% курящих страдают дислипидемией (нарушение липидного обмена в крови), гипертонией. У 44% из них есть сердечно-сосудистые заболевания. У 28% диагностировали депрессию.

Продолжение курения может быть вызвано любыми стрессовыми моментами жизни, отметили исследователи.