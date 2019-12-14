ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Колумбийского университета перечислили продукты, вызывающие бессонницу.

Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили связь между употреблением рафинированных углеводов и бессонницей. Из результатов их исследований стало известно, что употребление таких продуктов, как сахар или белый хлеб, влияет на качество сна. Научная работа опубликована на MedicalXpress.

В рамках исследования были проанализированы 50 тысяч женщин в постменопаузе, чей рацион был тщательно исследован. Таким образом удалось установить, что сахар, белый хлеб и рис, являются причинами бессонницы.

При употреблении этих продуктов повышается сахар в крови. Организм выделяет большее количество инсулина, что может привести к всплеску гормонов. Поэтому учёные рекомендуют заменить эти продукты овощами и фруктами, так как они положительно влияют на сон.