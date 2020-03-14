ИА «Ореанда-Новости» . Учёные из международной исследовательской группы во время раскопок на юге Мексики нашли давно затерянную столицу королевства майя. О результатах раскопок рассказало издание «Phys.org».

Поиски следов пропавшей цивилизации учёные проводили в штате Чьяпас. Недалеко от одной из мексиканских ферм исследователи смогли обнаружить множество статуй и памятников древней цивилизации Мезоамерики, части сооружений, похожих на пирамиды, площади для ритуалов, монументы с письменами, а также остатки здания, которое, предположительно, являлось королевским дворцом.

Учёные назвали найденное место «Лаканджа Цельталь» и предположили, что оно является древним центром и столицей королевства Сак Ци. По предварительным подсчётам, территория была заселена майя примерно в 760 году до н.э.