ИА «Ореанда-Новости» . Необычные сигналы из глубокого космоса повторяются каждый 16 дней. Об этом сообщает сетевое издание «Что происходит».

Ели заметные, но постоянно повторяющиеся быстрые радиовсплески были замечены учёными в результате анализа космического шума с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк в Америке и радиотелескопа австралийской обсерватории Паркс. В настоящее время исследователи не смогли дать объяснение вспышкам, но склоняются к версии о том, что данные сигналы схожи с активностью нейтронных звезд с сильнейшим магнитным полем.

Источник повторяющихся каждые 16 дней сигналов, по расчётам, находится на расстоянии около полумиллиарда световых лет от нашей планеты. Сперва эксперты фиксируют активный «шквал» сигнала, затем он затихает на 12 дней, и всё повторяется заново. При этом сигнал сопровождает огромный выброс энергии в космос.

В научных кругах уже сложилось множество теорий по поводу происхождения необычного сигнала. Некоторые предполагают, что он может указывать на наличие в той области двойной системы звёзд или иных космических объектов.