30.03.2020, 09:53
IT-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса
ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входит большинство крупнейших IТ-компаний РФ, попросила Минкомсвязь включить их в перечень отраслей, которые больше других пострадали от пандемии.
IT-компании утверждают, что из-за снижения покупательной способности потребителей происходит спад в индустрии. Вследствие этого ожидается отток квалифицированных специалистов за границу, что может повлечь за собой снижение качества проводимых услуг.
Включение в перечь пострадавших от пандемии отраслей даст IT-компаниям отсрочку по погашению кредитов и выплаты налогов, также они будут защищены мораторием на банкротство.
IT-компании утверждают, что из-за снижения покупательной способности потребителей происходит спад в индустрии. Вследствие этого ожидается отток квалифицированных специалистов за границу, что может повлечь за собой снижение качества проводимых услуг.
Включение в перечь пострадавших от пандемии отраслей даст IT-компаниям отсрочку по погашению кредитов и выплаты налогов, также они будут защищены мораторием на банкротство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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