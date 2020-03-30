. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входит большинство крупнейших IТ-компаний РФ, попросила Минкомсвязь включить их в перечень отраслей, которые больше других пострадали от пандемии.Включение в перечь пострадавших от пандемии отраслей даст IT-компаниям отсрочку по погашению кредитов и выплаты налогов, также они будут защищены мораторием на банкротство.