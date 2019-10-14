ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Италии рассказали, как избавить организм от преждевременного старения, пишет «Российская газета».



Диетологи утверждают, что одну из главных ролей в сохранении молодости играет питание человека. Так, специалисты рекомендуют ввести в ежедневный рацион 1,1 граммов белка, получаемого из мяса или рыбы. Они также советуют есть больше зелени и листовых овощей. Не стоит забывать и о молочных продуктах. При этом завтрак должен стать одним из главных приёмов пищи.



Кроме того, рекомендуется не злоупотреблять алкоголем и отказаться от курения.