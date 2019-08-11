ИА "Ореанда-Новости" Министерство просвещения России внесёт коррективы в подготовку специалистов в колледжах и техникумах. Благодаря этому из перечня профессий исчезнут около сотни специальностей.

Нововведения вступят в силу 1 сентября 2020 года.

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, будут исключены те специальности, которые не пользовались популярностью у абитуриентов за прошедшие пять лет. Это профессии ткача, вышивальщицы и некоторые другие. Как отметила Васильева, эти профессиональные навыки можно получить и на краткосрочных курсах.

Что касается новых специальностей, которые должны появиться в перечне, то это могут быть профессии монтажника оборудования мобильной связи, специалиста по использованию 3D-печати.