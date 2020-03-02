02.03.2020, 23:25
Из-за коронавируса сократилось количество вредных выбросов
ИА «Ореанда-Новости».По сообщению американского аэрокосмического агентства, объём вредных выбросов в атмосферу значительно сократился на территории Китая. Это зафиксировали спутники NASA и Европейского космического агентства.
Специалисты NASA опубликовали изображения, полученные от спутников, с данными о концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере над КНР. NO2 выделяется промышленными объектами и транспортными средствами, как продукт жизнедеятельности. Он крайне вреден как для природы, так и для человека. И почти на всей территории страны количество этого газа значительно уменьшилось. Особенно это заметно в воздухе над промышленным городами. Интересно, что сначала такая тенденция наблюдалась только в Ухане.
Эксперты уверены, что причиной стал коронавирус. Заводы закрываются, люди почти не пользуются транспортом. Вместе с экономическим упадком, как это было в 2008 году из-за кризиса, произошёл и спад вредных выбросов в окружающую среду.
Учёных немного удивили полученные данные, они добавили, что это первый раз, когда на столь большой территории резко понижается уровень NO2.
Эксперты уверены, что причиной стал коронавирус. Заводы закрываются, люди почти не пользуются транспортом. Вместе с экономическим упадком, как это было в 2008 году из-за кризиса, произошёл и спад вредных выбросов в окружающую среду.
Учёных немного удивили полученные данные, они добавили, что это первый раз, когда на столь большой территории резко понижается уровень NO2.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии