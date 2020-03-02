Специалисты NASA опубликовали изображения, полученные от спутников, с данными о концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере над КНР. NO2 выделяется промышленными объектами и транспортными средствами, как продукт жизнедеятельности. Он крайне вреден как для природы, так и для человека. И почти на всей территории страны количество этого газа значительно уменьшилось. Особенно это заметно в воздухе над промышленным городами. Интересно, что сначала такая тенденция наблюдалась только в Ухане.



Эксперты уверены, что причиной стал коронавирус. Заводы закрываются, люди почти не пользуются транспортом. Вместе с экономическим упадком, как это было в 2008 году из-за кризиса, произошёл и спад вредных выбросов в окружающую среду.



Учёных немного удивили полученные данные, они добавили, что это первый раз, когда на столь большой территории резко понижается уровень NO2.