ИА «Ореанда-Новости» Глобальное потепление привело к тому, что ледники Арктики отступили, и в составе архипелага Новая Земля появились пять новых островов. Учёные планируют впервые посетить новые острова в августе-сентябре, как рассказал начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис.

Учёные предположили существование новых земель на основании данных экспедиций и космических фотоснимков. Длина самого большого участка суши, предположительно, составляет более 500 м.

Официально открытыми острова станут, когда на них ступит нога человека. Корнис отметил, что необходимо точно установить, являются ли острова постоянными, а не частью ледника.