Лекарственный препарат призван бороться с новообразованиями, вызванными раком кожи.

Созданный израильтянами инновационный препарат помогает эффективно бороться с новообразованиями на кожных покровах. Учёные утверждают, что использование этого препарата позволит полностью исключить процедуру химиотерапии, которая является в лечении раковых заболеваний традиционным и единственным в настоящее время эффективным методом. Применение новой вакцины способно не только полностью ликвидировать новообразование, но и исключить дальнейшее развитие раковых заболеваний.

Израильские учёные работали над созданием нового лекарственного препарата около пяти лет. Создатели уверяют, что вакцина действует довольно «мягким» способом – при её использовании пациент продолжает вести привычный для него образ жизни. В настоящее время эффективность нового препарата подтверждена медицинскими экспериментами, проводимыми на грызунах. Результаты проведённых опытов свидетельствуют о высокой эффективности созданного лекарства.

Для того, чтобы инновационная вакцина против рака кожи была запущена в производство и позднее и для реализации, израильским исследователям необходимо дополнительное время. От пяти до десяти лет потребуется, чтобы проверить её воздействие на организм человека. Клинические испытания начнутся в ближайшее время, подопытными станут пациенты, которые страдают от меланомы. Только после успешного прохождения всех лабораторных тестов и подтверждения высокой эффективности вакцины, она будет запущена для торговой реализации.