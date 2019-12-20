По её словам, проверка показала поразительный результат при уничтожении молекулой раковых клеток поджелудочной железы.Коэн-Армон заявила, что учёными были подсажены под кожу лабораторным мышам больные клетки, после чего грызунам внедрили данную молекулу. По её словам, подопытным мышам делали капельницу на протяжении двух недель, затем терапию прекратили, а после этого проверили, что произошло. Проверка показала исчезновение 90 процентов раковых клеток.Специалисты заявляют, что опухоль полностью не исчезает, поскольку при этом раке она наполовину состоит из клеток, которые здоровы. Именно они, со слов специалистов, помогают раковым клеткам развиваться. Это позволило учёным выяснить, что молекулы PJ34 уничтожают только злокачественные клетки, не нанося при этом вреда тем клеткам, которые здоровы.По словам Коэн-Армон, молекула PJ34 принуждает раковые клетки запускать механизм самоуничтожения.