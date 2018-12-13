ИА "Ореанда-Новости". Входящие в состав американского проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) учёные в начале декабря направились в экспедиционную поездку в Антарктиду. Целью стало изучение подлёдного озера Мерсер, сообщает журнал Nature.

Учёные хотят проверить догадку о наличии в водах подлёдного озера жизни, которая развивалась в изоляции в течение многих тысячелетий. Для подтверждения теории планируется пробурить километровую скважину и спустить под лёд специальный роботизированный аппарат.

Озеро Мерсер расположено в западной части Антарктиды на глубине 1100 метров под ледником. По мнению исследователей, озеро площадью около 160 кв. км не замерзает из-за высокого давления льда. Учёные рассчитывают выяснить, чем питаются живые организмы, живущие в озере. Участники проекта SALSA полагают, что пищей могут служить органические вещества, возраст которых может насчитывать несколько тысяч лет, либо минеральные возрастом до нескольких миллионов лет. Уточнение этих данных поможет понять, возможна ли жизнь в других отрезанных от океана подлёдных озерах. Это также даст возможность выяснить, могут ли подобные микроорганизмы в сходных условиях жить на Марсе. Кроме того, учёные считают, что в озере могут обитать и животные, до сих пор не зафиксированные объективами камер.

Для бурения скважины будет использоваться горячая вода, после чего будет задействован подводный робот Deep SCINI ROV диаметром 60 сантиметров, оснащенный 4K-камерой и способный перемещаться на расстояние до 100 м от скважины.

Экспедиция проекта SALSA продлится две недели, к 25 декабря учёные планируют достичь поверхности озера Мерсер.

В настоящее время в Антарктиде обнаружено более 400 подлёдных озер, Мерсер станет четвёртым, которое изучат исследователи. Первым подлёдным озером, к которому ученые получили доступ, стал Восток: российская команда ученых добралась до него в 2012 году, однако тогда взятые образцы не дали новых знаний о жизни подо льдом.

