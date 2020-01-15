ИА «Ореанда-Новости». Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук с успехом завершили выход в открытый космос с борта МКС для модернизации её энергосистемы, пишет «Интерфакс».



Космонавты провели в космосе около семи часов. Около десяти вечера по московскому времени они вернулись на борт МКС.



Сообщается, что женщины-астронавты перевыполнили задание по ремонтным работам на внешней стороне станции. Вместо трёх они демонтировали четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установили два новых.